Ibovespa sobe em linha com Wall St com esperanças de tarifas mais moderadas nos EUA

"Embora a situação permaneça incerta, essa perspectiva está animando os mercados nesta manhã, incluindo a bolsa brasileira, que retorna ao patamar dos 120 mil pontos após ter perdido esse suporte na semana passada."

Em Wall Street, os futuros dos índices acionários apontavam para uma abertura positiva, em meio também a um otimismo renovado em torno de empresas vinculadas à tecnologia de inteligência artificial.

O dia ainda marca a entrada em vigor da nova carteira teórica do Ibovespa, que adiciona as ações da Marcopolo e da Porto Seguro enquanto retira os papéis da Eztec e da Alpargatas. Ela permanece em vigor até 2 de maio.

DESTAQUES

- VALE ON subia 0,64%, mesmo em sessão de queda para os preços do minério de ferro na China. O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 2,21%, a 751,5 iuans (102,54 dólares) a tonelada, fechando no nível mais fraco desde 19 de novembro.

- PETROBRAS PN caía 0,3%, apesar de ter como pano de fundo um petróleo Brent em alta de 0,33%, a 76,76 dólares por barril. No setor, BRAVA ENERGIA ON ganhava 2,11% e PRIO ON valorizava-se 2,19%. Em comunicado para anunciar alteração de participação acionária relevante, a Prio informou na sexta-feira que o Goldman Sachs detêm 4,95% em posição de derivativos na petrolífera.