Não há discussão sobre mudança em regime cambial ou aumento de imposto nessa área, diz Haddad

"Mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil, nem de aumentar imposto com esse objetivo".

A moeda brasileira passou por forte depreciação no fim do ano passado, com questionamentos sobre a responsabilidade fiscal do governo e a sustentabilidade da dívida pública, e em meio a uma forte saída de dólares do país que levou o Banco Central a intervir no câmbio.

O movimento no mercado doméstico também refletiu uma valorização global do dólar, diante da expectativa de que a política econômica de Trump possa ter efeito inflacionário, justificando um juro mais elevado nos EUA.

Nesta segunda-feira, o dólar recuava ante o real, em linha com as fortes perdas da moeda norte-americana em todo o mundo, com investidores reagindo a uma notícia indicando que Trump deve adotar uma abordagem mais moderada na implementação de prometidas tarifas de importação.

Perto de meio dia, o dólar à vista caía 1,2%, a 6,11 reais.

Haddad, que suspendeu período de férias para retornar a Brasília, afirmou que a conversa com Lula tratou de planejamento para o ano e questões relacionadas à pauta de votação do Congresso, especialmente o projeto do Orçamento de 2025.