Petrobras faz 1ª chamada pública para adquirir biometano e prevê incentivar mercado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras lançou nesta segunda-feira sua primeira chamada pública para a aquisição de biometano, à medida que busca incentivar o mercado do insumo renovável, informou a companhia em nota à imprensa.

A iniciativa prevê o recebimento de ofertas para contratação firme com entregas a partir de 2026, prazos contratuais de até 11 anos, e recebimento em diferentes pontos de entrega, como refinarias, usinas termelétricas, na malha de transporte e na malha de distribuição, informou a empresa.

A Petrobras adicionou que processo busca ainda o levantamento das condições comerciais ofertadas pelo mercado em função do mandato de descarbonização criado pela Lei do Combustível do Futuro, sancionada em outubro passado.