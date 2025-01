Taxas dos DIs caem com expectativa de tarifas de importação moderadas nos EUA

De volta das férias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou, após o encontro, que não há discussão no governo que envolva mudanças no regime cambial ou aumento de impostos para conter a saída de dólares do país.

Haddad afirmou ainda que a conversa com Lula tratou de planejamento para o ano e questões relacionadas à pauta de votação do Congresso, especialmente o projeto do Orçamento de 2025.

Neste contexto, perto do fechamento a curva brasileira precificava 54% de probabilidade de alta de 125 pontos-base da Selic no fim deste mês e 46% de chance de elevação de 100 pontos-base. Atualmente a Selic está em 12,25% ao ano.

Apesar da relativa divisão nos DIs, o mercado de opções de Copom na B3 aponta mais claramente para uma alta de 100 pontos-base da Selic em janeiro. Conforme o fechamento da última sexta-feira, a probabilidade de uma elevação nesta magnitude é de quase 80%.

No relatório Focus do BC desta segunda-feira, a mediana das projeções do mercado apuradas para a Selic no fim de 2025 passou de 14,75% para 15,00%.

No exterior, tendo leilões de títulos do Tesouro norte-americano como pano de fundo, às 16h32 o rendimento do Treasury de dois anos -- que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha queda de 1 ponto-base, a 4,266%, enquanto o retorno do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento -- subia 3 pontos-base, a 4,62%.