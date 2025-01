Déficit comercial dos EUA aumenta em novembro

WASHINGTON (Reuters) - O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou em novembro, provavelmente porque empresas preocupadas com as ameaças do presidente eleito Donald Trump de elevar as tarifas sobre produtos estrangeiros anteciparam importações, mais do que compensando a alta das exportações, que atingiram um recorde.

O déficit comercial subiu 6,2%, para 78,2 bilhões de dólares, ante 73,6 bilhões de dólares revisados para cima em outubro, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que o déficit comercial aumentaria para 78,0 bilhões de dólares, em comparação com os 73,8 bilhões de dólares informados anteriormente em outubro.