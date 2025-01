TRF-1 suspende conversão de contratos de termelétricas compradas pela Âmbar Energia

Em decisão tomada no domingo, no plantão do judiciário, e publicada na véspera, o desembargador federal Ney Bello atende a um pleito da distribuidora de gás amazonense Cigás, que tem contratos de gás com a Petrobras e as termelétricas compradas pela Âmbar.

Segundo a Cigás, a empresa tem o direito de ser ouvida antes da conversão dos contratos das térmicas, uma vez que esse processo teria "impacto direto" sobre seus contratos de gás natural relacionados à geração de energia.

"Percebo com clareza que todas as alterações efetuadas nas condições e no cumprimento dos CCVE impactam os compromissos assumidos nos contratos de fornecimento de gás para a geração de energia termoelétrica e, consequentemente, causam prejuízos aos consumidores ou ao Estado", diz a decisão do desembargador do TRF-1, que também determinou que a conversão dos contratos só ocorrerá com anuência prévia da Cigás.

O direito de anuência prévia da Cigás nesse processo já havia sido discutido anteriormente no âmbito da agência reguladora Aneel, mas a proposta não foi aprovada por maioria dos diretores.

A Cigás é controlada pelo Estado do Amazonas, tendo como acionista o empresário Carlos Suarez, importante figura do mercado de gás natural brasileiro.

A compra das termelétricas da Eletrobras e assunção do controle da Amazonas Energia pela Âmbar são processos que estão conectados e que têm uma história conturbada, marcada por decisões judiciais que forçaram a aprovação das transações pela Aneel e por medidas do próprio governo federal que foram amplamente criticadas por impor custos bilionários a todos os consumidores de energia brasileiros.