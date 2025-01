Chile rejeita licença ambiental para mina de cobre e ferro de Dominga

SANTIAGO (Reuters) - O Chile rejeitou nesta quarta-feira uma licença ambiental para o controverso projeto de mineração de ferro e cobre Dominga, de 2,5 bilhões de dólares, da Andes Iron.

Em uma declaração, o Comitê de Ministros disse que rejeitou o projeto por unanimidade, concordando com as preocupações dos cidadãos sobre os impactos à biodiversidade e com os receios sobre possíveis vazamentos de combustível ou concentrado de ferro.

“O projeto está localizado em uma área com características únicas como habitat para espécies como o pinguim de Humboldt e cetáceos em categorias de conservação, que atualmente é protegida, o que reduz a tolerância aceitável ao risco”, diz o comunicado.