Diretor do Fed diz que taxa de juros dos EUA é restritiva, mas não o suficiente para causar recessão

WASHINGTON (Reuters) - O atual patamar da taxa de juros do Federal Reserve é restritivo e, portanto, continua desacelerando a inflação, mas não é tão rígido a ponto de causar uma recessão nos Estados Unidos, disse o diretor do banco central norte-americano Christopher Waller nesta quarta-feira.

A taxa atual, na faixa de 4,25% a 4,5%, é "restritiva, mas não o suficiente para nos lançar em uma recessão", disse Waller, em comentários consistentes com a perspectiva do Fed de uma queda contínua da inflação junto da continuidade do crescimento econômico.

(Por Howard Schneider)