Produção industrial no Brasil cai em novembro pelo segundo mês seguido

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira mostraram ainda avanço de 1,7% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, contra expectativa de alta de 1,8% na pesquisa.

"O fim de ano para indústria foi de perda de intensidade, isso está claro. As razões para isso são diversas. A confiança do empresário e do consumidor caiu, e por trás disso tem o efeito da política monetária. Não é o impacto direto dos juros, mas isso mexe com as expectativas das pessoas e empresas”, explicou o gerente da pesquisa, André Macedo.

Ele citou ainda o impacto sobre o custo de produção da depreciação do real ante o dólar.

A indústria brasileira, que está 15,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011, enfrenta agora um ambiente de taxa de juros elevada, depois de o Banco Central ter subido a Selic a 12,25% ao ano e indicado mais duas altas de 1 ponto percentual, bem como uma inflação elevada no país.

Mas, por outro lado, tem como fatores positivos o aquecimento da demanda interna com um mercado de trabalho forte, além de políticas de estímulo do governo.

"A inflação mais alta, especialmente de alimentos, também inibe o consumo e as expectativas. Quem evitou um desempenho mais negativo da indústria no fim do ano foi o mercado de trabalho, com aumento de emprego, massa e renda", completou Macedo.