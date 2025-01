COLUNA-Minério de ferro transoceânico teve um bom ano de 2024, mas é tudo da China

As mesmas incertezas também pesarão sobre a demanda de minério de ferro fora da China, mas há algumas tendências estabelecidas que provavelmente continuarão.

É provável que a demanda nos países desenvolvidos da Europa continue a diminuir, depois que as importações de 2024 caíram de 88,40 milhões em 2023 para 85,12 milhões de toneladas, com grande parte da queda concentrada no Reino Unido.

O Japão, o segundo maior importador do mundo, também registrou um declínio, com as chegadas por via marítima em 2024 chegando a 88,19 milhões de toneladas, abaixo dos 98,71 milhões do ano anterior.

Compensando a redução das importações na Europa e no Japão, houve aumentos em compradores menores, especialmente no Oriente Médio e no norte da África.

De modo geral, embora a composição da demanda de ferro transoceânico ex-China esteja mudando, é provável que os volumes permaneçam mais ou menos estáveis, com a ressalva de que as políticas de Trump tenham apenas um leve impacto sobre o crescimento global.

As opiniões expressas aqui são de responsabilidade do autor, colunista da Reuters.