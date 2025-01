Empresas aeroespaciais se preparam para protecionismo de Trump, diz presidente da Airbus

A Airbus deve anunciar ainda nesta quinta-feira que realizou 766 entregas em 2024, um aumento de 4% ano a ano, juntamente com uma desaceleração nos pedidos ante os recordes de 2023.

O setor enfrenta uma combinação de forte demanda aeroespacial e de defesa, exceto no setor espacial europeu, dificuldades na cadeia de suprimentos, tensões geopolíticas e crescente concorrência da Índia e de outros países, disse Faury.

Dias antes da posse de Trump, a indústria europeia está se preparando para uma mudança em direção ao protecionismo, que ainda não foi definida, mas que provavelmente será pronunciada, disse Faury.

Trump tem ameaçado impor tarifas sobre produtos estrangeiros como parte de uma agenda econômica para "colocar os Estados Unidos em primeiro".

O setor aeroespacial europeu está se beneficiando da forte demanda por jatos comerciais e do aumento dos gastos com defesa, enquanto enfrenta excesso de capacidade e milhares de cortes de emprego no segmento de satélites.

Faury disse que as empresas de defesa europeias enfrentam o que ele descreveu como escassez injustificável de financiamento do setor bancário, devido à guerra na Ucrânia.