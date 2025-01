Ibovespa tem oscilação modesta com mercados fechados nos EUA; Azul sobe

- AZUL PN ganhava 3,8%, reduzindo o ímpeto após subir mais de 7% no início da sessão, ainda embalada por noticiário envolvendo a possibilidade de fusão com a rival Gol. Segundo reportagem do Valor Econômico publicada na véspera, a Azul deve assinar nas próximas semanas com a Abra, controladora da Gol, um memorando de entendimento para discutir uma eventual fusão dos negócios. GOL PN, que não está no Ibovespa, disparava 11,61%.

- VALE ON subia 1,09%, na esteira da recuperação dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 0,53%, a 754,50 iuanes (102,91 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN tinha acréscimo de 0,41%, seguindo a alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,28%.

- BTG PACTUAL UNIT subia 1,54%, em dia misto para bancos no Ibovespa. No setor, BRADESCO PN caía 0,26%, SANTANDER BRASIL UNIT tinha acréscimo de 0,17%, ITAÚ UNIBANCO PN tinha alta de 0,1% e BANCO DO BRASIL ON perdia 0,5%.

- CVC BRASIL ON caía 0,63%, tendo como pano de fundo a aprovação por acionistas de uma mudança no estatuto social da empresa que obrigará qualquer acionista ou grupo de acionistas com participação maior que 25% a lançar uma oferta pública de aquisição de todas as ações remanescentes, conforme a ata da reunião divulgada na noite da véspera.