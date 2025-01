Índices da China recuam com busca por ativos no exterior em meio à pressão deflacionária

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China caíram nesta quinta-feira, uma vez que dados oficiais ressaltaram a persistente pressão deflacionária no país, apesar do novo estímulo ao consumo anunciado pelo governo, intensificando a busca por ativos no exterior, enquanto as ações de Hong Kong fecharam em baixa.

O índice CSI300 caiu 0,25% e o índice SSEC, em Xangai, perdeu 0,58%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,2%.

Os preços ao consumidor na China quase não subiram em 2024, enquanto os preços nas fábrica se estenderam para um segundo ano consecutivo de quedas, de acordo com dados oficiais.