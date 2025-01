Mercado brasileiro de CBios será mais apertado em 2025, indica Itaú BBA

SÃO PAULO (Reuters) - O balanço de oferta e demanda de Créditos de Descarbonização (CBios) será mais apertado no Brasil em 2025, com a expectativa de queda nas emissões dos títulos, enquanto as metas de aquisição pelas distribuidoras de combustíveis aumentaram, avaliou nesta quinta-feira o Itaú BBA, em relatório.

"Do lado da oferta, a nossa expectativa é que o volume total de CBios emitidos em 2025 seja de 40,2 milhões, uma queda de 2,4% ano contra ano, pois o volume de vendas de etanol deve cair 5%, apesar do aumento de 11% do volume de biodiesel em 2025", afirmou o banco de investimentos, em relatório.

Produtores de biocombustíveis são os agentes que emitem CBios. No caso do biodiesel, as vendas deverão aumentar com a expectativa de aumento da mistura no diesel, de 14% para 15%.