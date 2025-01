Ministra das Finanças do Reino Unido sofre pressão após forte venda dos ativos britânicos

O novo governo do Reino Unido lançou seu plano de investimentos em serviços públicos e infraestrutura para impulsionar o crescimento econômico poucos dias antes da vitória de Trump na eleição de 5 de novembro, que elevou os custos dos empréstimos em todo o mundo.

Essa mudança nos mercados deixou os investidores mais preocupados com a combinação de altos empréstimos no Reino Unido planejados por Reeves e pelo primeiro-ministro Keir Starmer, e com o impacto de seus impostos mais altos para as empresas em uma economia que agora está estagnada.

Em seu orçamento de 30 de outubro, Reeves deu a si mesma apenas uma pequena margem de erro para atingir a meta de equilibrar os gastos com serviços públicos e as receitas fiscais até o final da década.

Economistas acreditam que o aumento dos custos dos empréstimos e a estagnação econômica desde a eleição de julho significam que Reeves está fora do curso para atingir essa meta e que ela precisará reagir.