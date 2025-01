Vendas no varejo do Brasil caem mais do que o esperado em novembro

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - As vendas varejistas no Brasil interromperam dois meses seguidos de ganhos e caíram mais do que o esperado em novembro, mês das promoções da 'Black Friday', reforçando o cenário de perda gradual de força da economia no final do ano passado.

Em novembro as vendas no varejo registraram queda de 0,4% sobre outubro na série com ajuste sazonal, em resultado pior do que a expectativa em pesquisa da Reuters de recuo de 0,2%.