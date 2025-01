Ibovespa recua seguindo NY, mas evita perda semanal

- PETROBRAS PN subiu 0,27%, na esteira do aumento dos preços do petróleo no exterior, onde o Brent encerrou em forte alta de 3,69%, a 79,76 dólares o barril. A estatal informou na noite da véspera que recebeu sentença favorável em processo de arbitragem iniciada por investidores estrangeiros que adquiriram ações da companhia na B3 e alegaram perdas financeiras por falhas informacionais.

- VALE ON encerrou negociada em alta de 0,57%, dado o avanço nos futuros do minério de ferro, ajudados pelo aumento dos estímulos econômicos na China. O contrato de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) fechou as negociações do dia com alta de 0,4%, a 753,5 iuanes (102,76 dólares) a tonelada. Na semana, no entanto, o papel da mineradora caiu 3,23%.

- TAESA UNIT desvalorizou-se 0,7%. A companhia informou nesta sexta que recebeu liberação para energização de projeto de transmissão de energia elétrica Pitiguari (SC). Com a autorização, passa a receber uma receita anual permitida (RAP) de Pitiguari de aproximadamente 4,4 milhões de reais (referente ao ciclo 2024-2025), adicionado de PIS/Cofins. O valor liberado corresponde a 20% da RAP total do empreendimento, que será alcançada quando o projeto for completamente entregue.

- TIM SA ON perdeu 5,02%, terceiro pregão seguido de queda. Analistas do Santander previram que a operadora de telecomunicações apresentará um trimestre fraco quando for reportar seus resultados do último trimestre de 2024. "A desaceleração deve ser impulsionada principalmente pelo segmento móvel, já que esperamos que a fraca dinâmica dos pré-pagos observada nos trimestres anteriores siga no quarto trimestre", afirmaram em relatório.

- AZUL PN fechou com declínio de 2,59%, após a companhia aérea informar pela manhã que mantém conversas independentes com a Abra, controladora da Gol, as quais "seguem evoluindo", mas que não há até o momento qualquer acordo envolvendo uma combinação de negócios junto à Gol. Fora do Ibovespa, GOL PN caiu 5,92%.