STOXX 600 tem leve alta com rendimentos elevados dos títulos e antes de dados dos EUA

Por Shashwat Chauhan e Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa tinha leve baixa nesta sexta-feira, com os rendimentos elevados dos títulos públicos pesando sobre as ações e as atenções voltadas para os dados de emprego dos Estados Unidos, uma vez que os investidores buscam pistas sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

O índice STOXX 600 caía 0,09%, a 515,36 pontos, mas permanecia a caminho de sua semana mais forte em um mês.