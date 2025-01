China importa recorde de minério de ferro em 2024 com demanda resiliente e exportações de aço

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro pela China em 2024 atingiram recorde pelo segundo ano consecutivo, mostraram dados alfandegários nesta segunda-feira, conforme os preços mais baixos estimularam as compras, enquanto a demanda permaneceu resiliente principalmente devido às fortes exportações de aço que estão inflamando as tensões comerciais.

A China, maior consumidora de minério de ferro do mundo, importou cerca de 1,24 bilhão de toneladas de minério no ano passado, mostraram dados da Administração Geral de Alfândega, um aumento de 4,9% em relação a 1,18 bilhão de toneladas em 2023, quando houve alta anual de 6,6%.