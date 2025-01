S&P 500 e Nasdaq recuam com perspectiva de Fed mais cauteloso em 2025

Atualmente, as apostas refletem uma redução de 27 pontos-base até dezembro pelo Fed.

"Nos estágios iniciais da recalibração da política monetária, os investidores tendem a assumir uma atitude um pouco menos arriscada", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

"Mas a parte importante do que mudou até agora neste ano é que os dados econômicos positivos provavelmente serão um resultado líquido positivo para os lucros corporativos e para os mercados."

Cinco dos 11 setores do S&P 500 caíam, liderados por uma queda de 1,8% nas ações de tecnologia. As megacaps registravam queda, com a Tesla perdendo 2%, a Apple caindo 2,7% e a Alphabet em baixa de 1,5%.

Os principais índices registraram sua segunda semana consecutiva de quedas na sessão anterior, depois que vários relatórios apontaram para uma atividade econômica melhor do que a esperada nos EUA, aumentando as preocupações de que a inflação pode estar em alta.

Os investidores também precificavam a probabilidade de que as políticas do novo governo de Donald Trump - como tarifas e repressão à imigração ilegal - possam ameaçar o comércio global e fomentar as pressões dos preços, quando o Fed também sinalizou uma perspectiva cautelosa para a política monetária.