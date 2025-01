Petróleo cai com previsão de demanda estável de energia nos EUA

Os contratos futuros do Brent caíram 1,09 dólar, ou 1,35%, fechando em 79,92 dólares o barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA encerrou em 77,50 dólares o barril, queda de 1,32 dólar, ou 1,67%.

Os preços saltaram 2% na segunda-feira após o Departamento do Tesouro norte-americano impor, na sexta, sanções à Gazprom Neft e à Surgutneftegas, bem como a 183 embarcações que transportam petróleo como parte da chamada "frota fantasma" de navios-tanque da Rússia.

Nesta terça-feira, a Administração de Informação de Energia dos EUA disse que a demanda por petróleo do país permanecerá estável em 20,5 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e 2026, com a produção doméstica de petróleo subindo para 13,55 milhões de bpd, maior que a previsão anterior da agência, de 13,52 milhões de bpd para este ano.

Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group, disse que os mercados estavam antecipando o relatório da AIE com as perspectivas de curto prazo sobre energia para ver se o aumento previsto na oferta seria revertido.

"Eles estão esperando para ver se o excesso que a AIE previu mais cedo ainda está na projeção", disse Flynn.

Embora os analistas ainda esperassem impacto significativo nos preços dos suprimentos de petróleo russo devido às novas sanções, seu efeito no mercado físico pode ser menos pronunciado do que os volumes afetados podem sugerir.