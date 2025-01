Wall St sobe após dados moderados de preços ao produtor nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira, com os investidores digerindo dados que mostraram uma inflação ao produtor nos Estados Unidos mais branda do que o esperado a fim de avaliar a trajetória da política monetária do Federal Reserve este ano.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao produtor subiu 3,3% na base anual em dezembro, em comparação com o ganho de 3,4% que os economistas consultados pela Reuters previam. Na base mensal, o índice teve alta de 0,2%.

Algumas megacaps subiam, com a Nvidia avançando 1,2% e a Amazon.com ganhando 1,4%.