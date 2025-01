Japonesa ispace e norte-americana Firefly lançam módulos lunares comerciais

Já a Firefly Aerospace, sediada no Texas, lançou seu primeiro módulo de pouso lunar, o Blue Ghost, tornando-se a terceira empresa a lançar um módulo de pouso lunar sob o programa público-privado Commercial Lunar Payload Services (CLPS), da Nasa.

Cerca de 300 funcionários, famílias e parceiros da ispace aplaudiram e vibraram quando o foguete Falcon 9 da SpaceX, carregando os módulos de pouso, decolou da Flórida nesta quarta-feira. O foguete lançou o Blue Ghost conforme programado, cerca de uma hora após a decolagem, e o módulo de pouso Resilience da ispace, cerca de 30 minutos depois disso.

Falando após a separação, o CEO da ispace, Takeshi Hakamada, elogiou a determinação da empresa em tentar novamente após o fracasso de 2023.

"Um pouso na Lua não é um sonho, mas se tornou realidade... e um sucesso seria um grande, grande passo à frente para a ispace", disse ele aos repórteres.

Apesar de desequilibrado e parcialmente mal-sucedido, o pouso da Intuitive Machines na lua no ano passado foi o primeiro de uma empresa privada, marcando ainda a primeira missão do CLPS. Uma tentativa anterior do módulo de pouso da Astrobotic, membro da CLPS, falhou pouco depois do lançamento.

Países e empresas privadas em todo o mundo têm se concentrado na Lua nos últimos anos por seu potencial de hospedar bases de astronautas e armazenar recursos que podem ser explorados para aplicações no espaço, tornando o satélite natural da Terra palco de prestígio nacional e competição geopolítica semelhante à corrida espacial da era da Guerra Fria.