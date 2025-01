Tensão entre EUA e China deve impulsionar financiamento de startups espaciais, diz relatório

"Isso provavelmente continuará a impulsionar investimentos em setores de capital intensivo da indústria espacial no próximo ano", disse Lucas Bishop, associado de investimentos da Seraphim Space.

Os negócios de destaque no quarto trimestre de 2024 incluíram a aquisição, pela Apple, de participação de 20% na operadora de satélite Globalstar, por 1,5 bilhão de dólares, e uma venda secundária de ações da SpaceX, de 1,25 bilhão de dólares, o que elevou a avaliação da empresa de 210 bilhões para 350 bilhões de dólares no início do ano.

A rodada de financiamento de 175 milhões de dólares da Firefly Aerospace em novembro foi o maior negócio no quarto trimestre, com a fabricante de foguetes sediada no Texas sendo avaliada em mais de 2 bilhões de dólares.

O setor espacial provavelmente receberá um impulso da influência do CEO da SpaceX, Elon Musk, sobre o novo governo de Donald Trump nos EUA, bem como do empresário bilionário e astronauta Jared Isaacman, que será indicado para liderar a Nasa no novo governo.

Se confirmado, o fundador e CEO da Shift4 Payments supervisionaria o orçamento de 25 bilhões de dólares da administração espacial e as futuras missões.

"Uma realocação de financiamento para soluções mais econômicas do setor privado poderia impulsionar ainda mais o investimento em empresas que oferecem outras tecnologias espaciais em geral", acrescentou Bishop.