Banco Mundial alerta que tarifas dos EUA podem reduzir perspectiva de crescimento global

Trump, que assume o cargo na segunda-feira, propôs uma tarifa de 10% sobre as importações globais, uma taxa de 25% sobre as importações do Canadá e do México até que eles reprimam drogas e imigrantes que cruzam as fronteiras para os EUA e uma tarifa de 60% sobre os produtos chineses.

O último relatório Perspectiva Econômica Global do Banco Mundial, publicado duas vezes por ano, previu um crescimento econômico global estável de 2,7% em 2025 e 2026, o mesmo que em 2024, e alertou que as economias em desenvolvimento agora enfrentam a perspectiva de crescimento de longo prazo mais fraca desde 2000.

O banco multilateral de desenvolvimento disse que o investimento estrangeiro direto nas economias em desenvolvimento está agora em cerca de metade do nível observado no início dos anos 2000 e que as restrições ao comércio global são cinco vezes maiores do que a média de 2010 a 2019.

Segundo o banco, o crescimento nos países em desenvolvimento deve chegar a 4% em 2025 e 2026, bem abaixo das estimativas pré-pandêmicas, devido aos altos encargos da dívida, investimentos fracos e crescimento lento da produtividade, juntamente com custos crescentes das mudanças climáticas.

"Os próximos 25 anos serão mais difíceis para as economias em desenvolvimento do que os últimos 25 anos", disse o economista-chefe do Banco Mundial, Indermit Gil, em um comunicado, pedindo aos países que adotem reformas internas para incentivar o investimento e aprofundar as relações comerciais.

O crescimento econômico nos países em desenvolvimento caiu de quase 6% na década de 2000 para 5,1% na década de 2010 e está em média em torno de 3,5% na década de 2020, disse o banco.