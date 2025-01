Após oscilar abaixo de R$6,00, dólar se recupera com realização de lucros

No início da sessão a divisa dos EUA chegou a oscilar em baixa, acompanhando o leve recuo das cotações visto também no exterior, onde investidores ponderavam a divulgação de dados econômicos antes da posse do presidente eleito Donald Trump, na próxima segunda-feira.

No melhor momento, às 9h34, o dólar à vista foi cotado na mínima de 5,9962 reais (-0,48%).

“O dia começou com o dólar em queda, chegando a bater abaixo de 6,00 reais, na mínima, mas neste momento surgiu a pressão de importadores, puxando as cotações (para cima)”, comentou Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital.

Na prática, como em sessões anteriores, importadores e outros agentes aproveitaram as cotações mais baixas para comprar dólares, impulsionando as cotações, em meio à percepção de que o cenário fiscal brasileiro ainda não dá margem para um dólar abaixo dos 6,00 reais.

Profissionais ouvidos pela Reuters pontuaram ainda que parte dos investidores aproveitou a quinta-feira para realizar os lucros recentes no câmbio, vendendo reais, em movimento que esteve em sintonia com a realização na bolsa de ações -- onde o Ibovespa caía mais de 1% -- e no mercado de DIs (Depósitos Interfinanceiros).

Neste cenário, o dólar à vista atingiu a cotação máxima de 6,0718 reais (+0,78%) às 15h57.