Dólar tem leve alta com posse de Trump e taxa de câmbio no Brasil em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,28%, a 6,050 reais na venda.

Após uma sessão de perdas amplas para a divisa dos EUA na véspera, que vieram na esteira de dados de inflação ao consumidor melhores na maior economia do mundo, os mercados voltavam a apostar no dólar diante da iminência do retorno de Trump à Casa Branca.

Ainda há uma série de incertezas sobre as políticas que o presidente eleito implementará, mas analistas têm frequentemente apontado que suas promessas de campanhas, que incluem tarifas de importação e cortes de impostos, são inflacionárias, o que favorece o dólar ao elevar as taxas de juros futuras do país.

"Com poucos pregões até a inauguração de Trump e com o tópico das tarifas mais quente do que nunca, parece difícil acreditar que o mercado buscará desfazer suas posições em dólares, e a moeda norte-americana deve continuar em alta até lá", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

Nesse último ponto, o destaque do pregão será a audiência do indicado de Trump para o Departamento do Tesouro, Scott Bessent, no Senado, com os mercados globais em busca de sinais de como o presidente eleito implementará suas promessas de campanha.

Analistas têm apontado que Bessent, um veterano de Wall Street, buscará controlar os déficits dos EUA e utilizar as prometidas tarifas de importação como uma ferramenta de negociação com aliados e adversários.