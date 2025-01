Fed deve seguir independente, diz escolhido de Trump para comandar Tesouro dos EUA

(Reuters) - O Federal Reserve deve permanecer independente, disse o escolhido de Trump para ser o secretário do Tesouro dos Estados Unidos a um comitê do Senado norte-americano nesta quinta-feira.

"Acho que nas decisões de política monetária, o Comitê Federal de Mercado Aberto deve ser independente", disse Scott Bessent ao Comitê de Finanças do Senado dos EUA, referindo-se ao painel de definição de política monetária do Fed.

"O presidente Trump vai expor suas opiniões", disse Bessent, assim como os senadores fazem quando discordam do que o Fed faz com a taxa de juros, mas a opinião de que Trump acredita que deve ter influência sobre a formulação de política monetária do Fed por estar no cargo é "altamente imprecisa".