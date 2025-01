Ibovespa recua com ajustes; Azul, Gol, Vale e Cosan ocupam holofotes

- CARREFOUR BRASIL ON caía 4,5%, com papéis sensíveis à economia doméstica como um todo pressionado pelo movimento de alta das taxas dos DIs. O Bradesco BBI também cortou a recomendação dos papéis da rede de varejo alimentar para "neutra", com preço-alvo de 7 reais, citando expectativa de desempenho mais fraco no curto prazo.

- MARCOPOLO PN recuava 4,53%, corrigindo parte dos ganhos dos últimos dois pregões, quando acumulou uma valorização de 12%, em meio a relatórios de analistas com visão positiva sobre o papel. As ações da fabricante de carrocerias de ônibus estão entre as novidades do Ibovespa que entrou em vigor no começo do ano.

- PETROBRAS PN era negociada em baixa de 0,67%, acompanhando o movimento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 0,22%.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava decréscimo de 0,06%, após forte valorização na véspera, em dia sem tendência única no setor. BANCO DO BRASIL ON subia 0,36%, mas SANTANDER BRASIL UNIT registrava variação negativa de 0,28% e BRADESCO PN caía 0,51%.