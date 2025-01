Montadoras de Europa e América do Norte poderão fechar fábricas este ano, diz Gartner

"Isso é um pouco como uma panela de pressão", disse Pacheco. "A pressão aumenta, aumenta e... isso levará uma série de montadoras a tomar decisões mais pragmáticas."

As marcas chinesas podem comprar fábricas para superar as barreiras comerciais ou abrir novas fábricas em países europeus de custo mais baixo e parceiros de livre comércio, como Marrocos ou Turquia, previu a empresa.

Temendo interrupções decorrentes das regras de emissão de CO2 da União Europeia para 2025, o presidente-executivo da fornecedora automotiva alemã Bosch, Stefan Hartung, disse à publicação Auto Motor und Sport na quarta-feira que o bloco deve se abster de multar empresas que não atingirem as metas.

A indústria automotiva da Europa não está mais no caminho certo para atingir metas de veículos elétricos para 2030 e 2035, disse Luc Chatel, presidente do lobby automotivo francês PFA.

"O risco é que acabemos reduzindo as vendas de veículos com motor de combustão para aumentar artificialmente" as vendas de veículos elétricos, disse ele à Reuters.

Apesar dos desafios à eletrificação, o Gartner espera que as vendas de ônibus, carros, vans e caminhões pesados elétricos cresçam 17% em geral em 2025. A empresa prevê que mais de 50% de todos os modelos de veículos comercializados pelas montadoras serão elétricos até 2030.