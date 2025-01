Republicanos alertam que rendimentos altos dos Treasuries podem afetar planos tributários de Trump

"Os compradores de nossos títulos estão ficando nervosos com a possibilidade de chegarmos ao ponto de não conseguirmos pagá-los. Isso afeta cada um de nós", disse o deputado republicano Ralph Norman a repórteres. "Se não pudermos vender títulos, estamos em uma vala."

O mercado de Treasuries está focado no que o novo governo Trump e seus aliados no Congresso podem entregar, à medida que se esforçam para aprovar uma ampla agenda que também inclui a deportação de imigrantes ilegais e novas tarifas de importação.

O Congresso também enfrenta um prazo até o meio do ano para tratar do teto da dívida do país ou correrá o risco de um calote, depois de rejeitar uma tentativa de Trump no mês passado de fazer com que os parlamentares o fizessem antes de tomar posse na segunda-feira.

Os rendimentos dos Treasuries de prazos mais longos saltaram para seus níveis mais altos desde novembro de 2023 nesta semana, com o título de 10 anos atingindo uma máxima, a 4,79%.

"O Congresso precisa reduzir o déficit", disse o deputado republicano Andy Barr. "O mercado de títulos está dizendo ao Congresso que, se não colocarmos nossa casa fiscal em ordem, as taxas de hipoteca de todos, as taxas de cartão de crédito de todos, as taxas de empréstimo de automóveis de todos continuarão subindo."

Os parlamentares democratas alertam que a prorrogação dos cortes de impostos de Trump beneficiará principalmente as empresas e as pessoas ricas, além de prejudicar ainda mais a situação fiscal do país.