Taxa de desemprego global deve permanecer próxima da mínima histórica de 5%, diz OIT

GENEBRA (Reuters) - A taxa de desemprego global se manteve estável no ano passado na mínima histórica de 5%, onde deve permanecer em 2025, informou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em um relatório divulgado nesta quinta-feira.

No entanto, o órgão disse que uma desaceleração no crescimento econômico global de 3,3% para cerca de 3,2% no ano passado, e uma desaceleração gradual a médio prazo, limitará a criação de empregos.

"A economia global continua se expandindo a uma taxa moderada, mas a projeção é de que ela perca força gradualmente, impedindo uma recuperação mais forte e duradoura do mercado de trabalho", disse o relatório da OIT sobre emprego global e tendências sociais.