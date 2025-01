Taxas dos DIs sobem pelo 2º dia com ajustes antes da posse de Trump

Assim como na sessão de quinta-feira, investidores realizaram lucros na renda fixa nesta sexta-feira e recompuseram posições compradas em taxas, após os recuos vistos desde o início do ano.

“A alta das taxas hoje é mais uma correção. As taxas estão voltando aos patamares do que seria o risco fiscal brasileiro”, comentou durante a tarde Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos.

“Outro ponto é a posse do Trump na segunda-feira. Tanto que o dólar, que estava tendo mais volatilidade nas últimas semanas, está no zero a zero, com o mercado aguardando o que virá”, acrescentou.

A expectativa antes da posse de Trump também travava os rendimentos dos Treasuries, que no fim da tarde estavam próximos da estabilidade nos títulos de dez anos.

No mercado, uma das avaliações é de que, dependendo das medidas a serem adotadas no início do governo Trump -- se mais ou menos inflacionárias para os Estados Unidos --, o mercado de Treasuries tende a passar por ajustes mais fortes, com reflexos para a curva de juros no Brasil.

Durante a tarde, com o mercado já mais esvaziado no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu que o patamar da dívida pública preocupa, mas afirmou que o governo seguirá trabalhando.