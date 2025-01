Trump nomeia republicano Mark Uyeda como presidente interino da SEC, diz Casa Branca

Por Chris Prentice

(Reuters) - O recém-empossado presidente norte-americano, Donald Trump, nomeou Mark Uyeda, um membro republicano da SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, para ser o presidente interino da agência, informou a Casa Branca nesta segunda-feira.

Uyeda assume o lugar de Gary Gensler, presidente da SEC durante o governo do ex-presidente Joe Biden, cujo programa de trabalho ambicioso o levou a entrar em conflito com Wall Street e com a indústria de criptoativos.