Wall Street sobe com esperança de política comercial moderada dos EUA

Por Sinéad Carew e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em alta nesta terça-feira, com o S&P 500 e o Dow Jones atingindo o maior nível em mais de um mês, conforme investidores avaliavam as primeiras ações de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e se sentiam encorajados por ele não ter começado seu segundo mandato com aumentos de tarifas.

Trump não apresentou nenhum plano concreto sobre as tarifas universais e sobretaxas adicionais a parceiros comerciais próximos, conforme prometido anteriormente, mas disse que estava pensando em impor tarifas sobre produtos canadenses e mexicanos já em 1º de fevereiro.