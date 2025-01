Confiança na inflação da zona do euro permitirá cortes de juros pelo BCE, diz Rehn

FRANKFURT (Reuters) - A taxa de juros do Banco Central Europeu continuará caindo, pois os membros da instituição estão confiantes de que a inflação na zona do euro se estabilizará na meta de 2% do banco, disse o presidente do banco central finlandês, Olli Rehn, nesta quarta-feira.

"Estamos agora confiantes de que a inflação se estabilizará na meta, conforme previsto, e a política monetária deixará de ser restritiva em um futuro próximo", disse Rehn em um discurso em Oulu, na Finlândia.

Rehn observou que os mercados esperam que a taxa de depósito do BCE diminua de 3% para 2% até o final do ano, mas não chegou a endossar essas expectativas, argumentando apenas que os juros cairão e que o ritmo será determinado em cada reunião.