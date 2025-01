Petróleo cai com Trump pedindo que Opep reduza preços

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 0,71 centavos, ou 0,9%, a 78,29 dólares por barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 0,82 dólar, ou 1,09%, a 74,62 dólares.

Os preços caíram depois que Trump anunciou que pediria à Arábia Saudita e à Opep que reduzissem o custo do petróleo durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

"O pedido de Trump para baixar os preços do petróleo será naturalmente bem recebido pelos consumidores e pelas empresas, mas será recebido com cautela pelo setor de petróleo dos EUA e por outros fornecedores globais", disse Clay Seigle, membro sênior de segurança energética do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

O setor de energia vem pedindo mais investimentos em projetos globais de petróleo e gás, mas a queda nos preços do petróleo pode gerar preocupações sobre a economia de novos projetos, acrescentou.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram para seu nível mais baixo desde março de 2022 na semana passada, mesmo com a desaceleração da atividade de refino, informou a Administração de Informações sobre Energia (AIE) nesta quinta-feira. Mas a redução foi menor do que os analistas esperavam. Os estoques de derivados também diminuíram, enquanto os estoques de gasolina aumentaram, disse a AIE.

As implicações econômicas mais amplas das tarifas dos EUA podem prejudicar ainda mais o crescimento da demanda global de petróleo, disse Priyanka Sachdeva, analista sênior de mercado da corretora Phillip Nova.