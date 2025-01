Caixa Seguridade deve se beneficiar de Selic mais alta, diz JPMorgan

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O ciclo de alta dos juros representa ventos favoráveis para a receita financeira da Caixa Seguridade, braço de seguros da Caixa Econômica Federal, disseram analistas do JPMorgan nesta sexta-feira, ao iniciar a cobertura do papel com recomendação de compra e preço-alvo de 18 reais.

"A receita financeira foi responsável por cerca de 28% dos resultados nos primeiros nove meses de 2024. Cerca de metade dos investimentos da Caixa Seguridade estão alocados em títulos de renda variável", disseram os analistas, liderados por Guilherme Grespan.