Ibovespa fecha quase estável em dia de IPCA-15 acima do esperado

DESTAQUES

- VALE ON subiu 1,36%, apoiada nos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian avançou 0,69%. Os destaques no setor de mineração e siderurgia, porém, foram CSN ON e USIMINAS PNA, com elevações de 5,09% e 1,55%, respectivamente.

- BRADESCO PN encerrou com decréscimo de 0,79%, em sessão mista no setor, com SANTANDER BRASIL ON subindo 1,06%, mas BANCO DO BRASIL ON recuando 0,37% e ITAÚ UNIBANCO PN perdendo 0,25%.

- PETROBRAS PN cedeu 0,52%, no terceiro pregão seguido no vermelho, mesmo com a alta dos preços do petróleo no exterior nesta sessão. O barril de Brent, usado como referência pela estatal, fechou com acréscimo de 0,27%.

- COGNA ON fechou negociada em alta de 3,79%, enquanto a rival YDUQS ON cedeu 0,54%. Ainda no setor de educação, mas fora do Ibovespa, ANIMA ON disparou 10,12% e SER EDUCACIONAL ON valorizou-se 5,72%.

- PETZ ON avançou 1,95%, enquanto o índice do setor de consumo terminou com decréscimo de 0,13%. No setor de varejo, MAGAZINE LUIZA ON subiu 1,27% e LOJAS RENNER ON mostrou acréscimo de 1,31%.