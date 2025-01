Nasdaq cai 3% com ações de tecnologia pressionadas por IA chinesa DeepSeek

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq registrou sua maior queda percentual diária desde 18 de dezembro nesta segunda-feira, uma vez que um modelo chinês de inteligência artificial (IA) de baixo custo provocou uma forte venda de papeis de fabricantes de chips dos Estados Unidos.

A líder em IA Nvidia afundou 17% e apagou cerca de 593 bilhões de dólares em valor de mercado de ações, a maior perda diária para uma empresa em Wall Street, de acordo com dados da LSEG. Foi mais do que o dobro do recorde anterior de perda em um dia, estabelecido pela Nvidia em setembro passado.