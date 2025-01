Azul conclui reestruturação de dívida e alavancagem cai de 4,8 para 3,4 vezes

SÃO PAULO (Reuters) - A Azul anunciou nesta terça-feira que concluiu um longo processo de reestruturação de dívidas com credores financeiros, arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos, o que deve levar a uma forte redução de sua alavancagem.

A companhia afirmou em fato relevante ao mercado que a conclusão do processo após meses de negociações eliminou 1,6 bilhão de dólares em dívidas da empresa e levantou 525 milhões de dólares em capital adicional, além de reduzir o pagamento de juros 800 milhões de reais neste ano. A empresa afirmou ainda que a alavancagem deve recuar de 4,8 vezes para 3,4 vezes em relação ao nível do terceiro trimestre do ano passado.

A Azul disse também que espera a chegada de 15 novos jatos Embraer E2 ao longo de 2025, que "serão extremamente valiosos para garantir a conectividade".