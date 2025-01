Governo do Japão nomeia acadêmica para diretoria do banco central

Por Makiko Yamazaki e Yoshifumi Takemoto e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O governo japonês indicou nesta terça-feira Junko Koeda, uma acadêmica que alertou sobre o custo do afrouxamento monetário prolongado, para fazer parte da diretoria do Banco do Japão em março, uma escolha que, segundo analistas, vai manter o banco central no rumo certo para aumentar a taxa de juros.

Se aprovada pelo Parlamento, será a primeira vez que duas mulheres ocuparão assentos na diretoria de nove membros. Até agora, havia apenas uma mulher na diretoria, Junko Nakagawa, desde 2021.