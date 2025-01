Ibovespa recua com Vale, mas mantém patamar de 124 mil pontos

DESTAQUES

- VALE ON fechou com declínio de 2,43%, pouco antes da divulgação de relatório de produção e vendas do quarto trimestre, que mostrou que a produção de minério de ferro caiu 4,6% ante o mesmo período do ano anterior. A sessão também marcou a ausência das negociações do minério de ferro na China, que segue com os mercados financeiros fechados de 28 de janeiro a 4 de fevereiro devido ao feriado do Ano Novo Lunar.

- PETROBRAS PN perdeu 0,13%, sem o mesmo ímpeto dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com acréscimo de 0,53%, a 77,49 dólares. Segundo informações do site G1, a estatal poderá reajustar o valor médio do diesel em suas refinarias, com impacto aos consumidores nas bombas entre 0,18 real e 0,24 real por litro, após mais de um ano sem reajustes. Na véspera, a Petrobras divulgou que sua produção total de óleo e gás natural alcançou 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2024.

- WEG ON subiu 1,46%, em movimento de recuperação após a forte queda da véspera diante de incertezas sobre gastos necessários com a infraestrutura de inteligência artificial, na esteira da ascensão do DeepSeek. Analistas do Citi consideraram exagerada a reação sobre o papel na segunda-feira, avaliando que a grande redução de custo ainda precisa ser comprovada e que a Weg interage com IA por meio de data centers e não de chips de alto desempenho.

- COGNA ON caiu 5%, quebrando a sequência de sete pregões positivos. No setor, YDUQS ON perdeu 2,62%. Ambas tiveram nesta semana recomendação cortada para "market perform" pelo Itaú BBA, que também reduziu seus respectivos preços-alvo: de 3 para 1,50 real e de 20 para 11 reais, em meio à adoção de uma abordagem "altamente cautelosa" sobre empresas do setor de educação.

- IRB(RE) ON avançou 3,77%, maior alta percentual do Ibovespa no pregão, acumulando neste início de semana valorização de quase 6%.