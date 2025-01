BC eleva Selic em 1 ponto a 13,25% e confirma indicação de mais uma alta equivalente à frente

"Essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante", disse.

O novo patamar dos juros básicos é o mais alto desde setembro de 2023, quando também estava em 13,25% em meio a um ciclo de cortes na Selic.

A decisão de não dar indicações futuras adicionais ao que já estava colocado pelo BC ocorreu na primeira reunião do Copom com Gabriel Galípolo na presidência da autarquia. Neste mês, o colegiado também passou a ser composto majoritariamente por diretores indicados pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, com sete dos nove membros.

Para o Copom, os indicadores de atividade e do mercado de trabalho têm apresentado dinamismo e a inflação, cheia e subjacente, se manteve acima da meta da inflação -- e novamente apresentou elevação nas últimas divulgações.

"O cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação, elevação das projeções de inflação, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, o que exige uma política monetária mais contracionista", afirmou.

Na avaliação do economista-chefe da XP, Caio Megale, o comunicado tem tom duro, o que é positivo para ancorar expectativas. Para ele, no entanto, o BC dá um sinal ao deixar em aberto o cenário para as reuniões a partir de maio.