Fed mantém juros inalterados e retira referência a "progresso" da inflação em comunicado

As leituras recentes dos principais índices de inflação permanecem cerca de 0,50 ponto percentual ou mais acima da meta do Fed.

As autoridades do Fed dizem acreditar amplamente que o progresso na redução da inflação será retomado este ano, mas agora mantiveram os juros inalterados enquanto aguardam dados que confirmem isso.

"A atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido. A taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas", disse o Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central, que define a política monetária, em um comunicado após o final de sua última reunião de dois dias.

"Ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais na faixa da taxa básica, o Comitê avaliará cuidadosamente os dados que estão chegando, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos", afirmou.

Em uma coletiva de imprensa após a divulgação do comunicado de política monetária, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que "não precisamos ter pressa para ajustar nossa postura de política monetária" e que a política de juros está "bem posicionada" para os desafios atuais.

Ele observou que há riscos em cortar os custos de empréstimos de forma muito agressiva, dizendo que "sabemos que reduzir a restrição da política monetária muito rapidamente ou em demasia pode prejudicar o progresso da inflação".