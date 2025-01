Confiança do consumidor do Brasil vai em janeiro ao nível mais baixo em quase 4 anos, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança do setor de serviços do Brasil teve queda em janeiro e iniciou o ano no nível mais baixo desde maio de 2021, mostraram os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

No mês, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 2,5 pontos e foi a 91,8 pontos, marcando a terceira queda seguida.

"O primeiro resultado do ano aponta para uma piora da confiança de serviços, refletida pela retração tanto na situação presente quanto nas expectativas futuras. Indício de pessimismo para o setor, com avaliação de piora na demanda dos próximos meses de forma disseminada entre os segmentos", explicou Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.