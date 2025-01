Haddad diz que preços de alimentos tendem a se acomodar com safra forte e dólar mais baixo

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que os preços dos alimentos tendem a se acomodar no Brasil este ano, ainda que em um patamar elevado, em função da safra prevista para 2025 e do nível do câmbio.

"Imaginamos que, este ano, em função da safra que vai vir muito boa... e com uma acomodação do dólar em patamar mais baixo... os preços dos alimentos tendem a se acomodar, ainda que em um patamar elevado", afirmou o ministro em entrevista ao programa É Notícia!, da RedeTV!.