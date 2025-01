Desejo de Trump por juros mais baixos está se realizando, com exceção do Fed

Isso deixa o Fed, por enquanto, isolado entre as principais economias. Embora as autoridades do banco central dos EUA prevejam reduções nos juros ainda este ano se a inflação diminuir conforme o esperado, o chair Jerome Powell disse na quarta-feira que não há motivo para apressar o próximo passo.

"Consideramos que as coisas estão em uma situação muito boa para a política monetária e para a economia e, portanto, achamos que não precisamos ter pressa para fazer qualquer ajuste", disse Powell aos repórteres depois que o Fed decidiu manter os juros inalterados na quarta-feira.

Esse não foi o resultado que Trump disse uma semana antes que "exigiria" do chair do Fed que ele nomeou em seu primeiro mandato, com quem se desentendeu por conta de divergências sobre a política monetária e que deverá substituir quando o atual mandato de quatro anos de Powell terminar em maio de 2026.

"Exigirei que os juros caiam imediatamente. E, da mesma forma, eles deveriam estar caindo em todo o mundo", disse Trump em comentários na semana passada para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Na verdade, conseguir apenas metade do que ele deseja pode ser pior do que nada, com a divergência de abordagens entre o Fed e seus pares colocando uma possível pressão de alta sobre o dólar, algo que manteria as importações mais baratas em um momento em que Trump deseja um "reequilíbrio" do comércio global em favor dos EUA.

O dólar já subiu 7% em relação a uma cesta global de moedas desde setembro, apesar dos cortes de juros pelo Fed terem totalizado 100 pontos-base no ano passado.