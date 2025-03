Vandalismo e vendas fracas atingem Tesla na Austrália e na Nova Zelândia

"Os carros são brilhantes, mas não gostamos da direção do proprietário e estamos votando com nossos pés", disse Friend, que divide seu tempo entre as casas em Hobart e Melbourne.

As vendas da Tesla nos quatro meses desde a eleição de Trump caíram 35% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Conselho de Veículos Elétricos da Austrália, com uma onda de vandalismo na Austrália e na Nova Zelândia na última semana, o que também aumentou as evidências de contágio do papel de Musk no governo Trump.

Um porta-voz da Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As vendas da Tesla no país já estavam caindo um pouco antes da vitória de Trump, com vendas totais em 2024 17% menores do que no ano anterior, em linha com vendas mais fracas em todo o mundo.

As vendas na Europa também caíram em meio ao apoio de Musk a partidos de extrema-direita na Europa, informou a Reuters na semana passada.

Carros e concessionárias da Tesla na Austrália e na Nova Zelândia foram vandalizados na última semana, ecoando os protestos nos EUA.