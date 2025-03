Dólar recua na esteira de ganhos de emergentes e após dados do IBC-Br

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,69%, a R$5,725 na venda.

A sessão desta segunda-feira marcava mais um dia de apetite por risco nos mercados de câmbio ao redor do mundo, com os agentes financeiros em busca de moedas de países emergentes, como o real, o rand sul-africano, o peso chileno e o peso mexicano.

O movimento era impulsionado por uma forte alta nos preços do petróleo nesta segunda -- o que favorece países emergentes --, conforme crescem temores de confronto entre os EUA e houthis do Iêmen no Mar Vermelho após comentários do secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth.

Hegseth disse no fim de semana que o país continuará atacando os houthis até que eles encerrem seus ataques contra embarcações, gerando preocupação de distúrbios no transporte de petróleo no Oriente Médio.

Ainda na frente geopolítica, novas notícias sobre as discussões pelo fim da guerra na Ucrânia aumentavam o apetite por risco, com os EUA e a Rússia confirmando que os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin conversarão por telefone sobre o conflito na terça-feira.

Havia ainda otimismo sobre mais estímulos econômicos na China, após o governo chinês anunciar novas medidas para impulsionar o consumo interno no domingo.